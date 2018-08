Tijdelijk skatepark niet geschikt voor skaters 21 augustus 2018

Het tijdelijke skatepark in het sportcomplex mag dan wel populair zijn bij BMX'ers, voor skaters is de ondergrond te ruw en dus blijven ze weg. De gemeente gaat nu bekijken of er volgend jaar al dan niet een permanent skatepark komt.





Het tijdelijk skatepark in Tollembeek is een droom voor BMX'ers, maar is minder geschikt voor skaters door de bodembedekking rond de zes straattoestellen. Het was nochtans op vraag van enkele skaters dat de gemeente een tijdelijk skatepark aanlegde. "We installeerden het park tijdens de zomer. Maar we merken dat er niet veel skaters naartoe komen", zegt burgemeester Pierre Deneyer (CD&V). "Het lijkt wel of skaten plots minder populair geworden is. Vroeger zag je elders in de gemeente veel meer jongeren met hun skates."





"Dit parcours is een droom voor een BMX'er", zegt Raphael Chaidron (15) uit Edingen. "In Edingen is er geen skatepark en dat in Herne is dringend aan herstelling toe. Daarom zak ik dikwijls naar Tollembeek af, maar voor skaters is de asfalt te ruw."





Burgemeester Deneyer belooft alvast na te gaan of het wel nodig is om een vast skatepark te plaatsen. "Ik wist niet dat het asfalt bij de tijdelijke inrichting te ruw is. We gaan dit probleem zeker bestuderen", zegt hij. "Als er een nieuw skatepark komt, moeten we het misschien op een meer egale bodem plaatsen."





(MCT)