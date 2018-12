Tien mensen verlaten de gemeenteraad Waaronder drie schepenen en een burgemeester Marc Colpaert

19 december 2018

11u37 2

Op dinsdagavond werd afscheid genomen van tien personen die niet meer gaan zetelen in de gemeenteraad van Galmaarden. Op het einde van de laatste gemeenteraad van 2018 had burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) nog een laatste woordje voor deze mensen die de gemeenteraad vaarwel gaan zeggen. Het waren: Johan Luyckfasseel(N-VA)(sinds 2017 in de gemeenteraad), Jean Paul Souffriau en Dirk Hauters(allebei Onafhankelijke en sinds 2013 in de gemeenteraad), Sara De Pelsemaeker(CD&V)(sinds 2007 in de gemeenteraad), Lutgarde De Borre(CD&V)(sinds 2001 in de gemeenteraad), Marieke De Beuf(CD&V)(sinds 2001 in de gemeenteraad), schepen Claudine Carels(CD&V)(sinds 1995 in de gemeenteraad), schepen Marc Deteye(CD&V)(sinds 1989 in de gemeenteraad), schepen Armand Biesemans en burgemeester Pierre Deneyer(allebei CD&V en sinds 1983 in de gemeenteraad). De burgemeester had voor elk van hen nog een woordje of een anekdote achter de hand. Aangezien hij zelf ook stopt als burgemeester was het Marleen Merckaert, toekomstig schepen, die hem bedankte voor de vele jaren van onafgebroken inzet voor zijn gemeente. Ze hoopte dat hij nu van zijn pensioen kon gaan genieten. Alle mensen waarvan die avond afscheid werd genomen kregen of een mand met streekproducten of enkele flessen wijn mee naar huis. MCT

