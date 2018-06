Thijs maakt viergeslacht compleet 12 juni 2018

Met de geboorte van de inmiddels vier maanden jonge Thijs De Mulder heeft zijn familie er een viergeslacht in mannelijke lijn bij. Dat werd nog eens extra in de verf gezet op de dag van zijn doopsel in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Bijstand, aan de voet van de Bosberg. Uiteraard was het ook een mooie gelegenheid om alle mannen van het viergeslacht even letterlijk op een rijtje te zetten. We zien naast Thijs ook nog vader Gregory (27), grootvader Danny (49) en overgrootvader Fernand (85).





(MCT)