Thiebaut wil reflecterende huisnummers 23 juni 2018

02u29 0 Galmaarden Gemeenteraadslid Rudy Thiebaut (N-VA) vroeg tijdens de gemeenteraad om reflecterende huisnummers op de woningen te laten plaatsen, zodat vooral hulpdiensten vlugger een bepaalde woning zouden vinden.

"Aangezien in een noodgeval elke seconde telt is het misschien aangewezen om te investeren in reflecterende huisnummer", sprak Thiebaut. Hij werd bijgetreden door N-VA gemeenteraadslid en huisarts Johan Luyckfasseel.





"Als dokter is het telkens weer een echte nachtmerrie om vooral tijdens de nacht een huisnummer te vinden, alle hulp is welkom." De CD&V-fractie had zo haar bedenkingen. Uiteindelijk werd het voorstel niet goedgekeurd. (MCT)