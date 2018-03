Tatjana, Kiana en Lisa staan hun mannetje 02 maart 2018

Tatjana, Kiana en Lisa zijn de drie enige meisjes in een groep van 35 renners bij de Jonge Rakkers Vollezele. Maar dat laten ze niet aan hun hart komen, integendeel ze staan zeker hun mannetje. Want Tatjana Theunis(18) uit Roosdaal veroverde vorig jaar zelfs de Belgische driekleur bij de Landelijke Wieler Unie(LWU). Kiana Van Der Taelen uit Ninove is nog maar twaalf jaar, maar toch mocht ze al 7 keer de armen in de lucht gooien tijdens een overwinning. Lisa Van Laethem (13) tenslotte gaat dit jaar van start als aspirant en hoopt toch ook enkele overwinningen te verzamelen.





(MCT)