Tachtiger geflitst door vergeten rolstoel 24 mei 2018

02u40 0

De 89-jarige H.D. moest woensdag voor het eerst in zijn leven voor een politierechtbank verschijnen nadat op 4 juni vorig jaar geflitst werd aan 88 kilometer per uur in de bebouwde kom in Galmaarden. "Mijn cliënt was de rolstoel van zijn vrouw vergeten", legde zijn advocate uit. "Die stond nog buiten op straat. Hij reed zo snel hij kon naar zijn zoon om vandaar de buurvrouw te waarschuwen. Het koppel heeft dan ook geen gsm. Maar hij vergat zich dus wel aan de snelheid te houden." De man kon op mildheid van de rechter rekenen en kreeg de minimumstraf. Hij ging naar huis met een boete van 200 euro en een rijverbod van acht dagen. (BKH)