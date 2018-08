Tachtig ploegen spelen petanque tornooi 30 augustus 2018

De Petanque Tollembeek Club Commando (PTCC) organiseert zaterdag een doublette petanque tornooi, waar niet minder dan tachtig ploegen zich voor inschreven. Normaal gezien beschikt de PTCC over 14 petanqueterreinen in het Sportcentrum van Tollembeek, maar voor een tornooi met tachtig ploegen was dit onvoldoende. "Voor het tornooi hebben wij op 15 augustus zes extra terreinen aangelegd, waardoor we nu twintig terreinen ter beschikking hebben. Daardoor kunnen er nu tachtig ploegen deelnemen", vertelde Jeroen Neuckermans. De eerste wedstrijden beginnen al vanaf 10 uur. (MCT)