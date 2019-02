Sylvia zette een collectebus in haar café voor de kleine Seppe Marc Colpaert

01 februari 2019

14u26 4

Sylvia Detaeye van café Paulana in Galmaarden was zo emotioneel ‘geraakt’ door een artikel eind vorig jaar in onze krant, dat ze in haar zaak een collectebus plaatste met een oproep om de kleine Seppe uit het Limburgse Heppen financieel te steunen. De inwoners van het Limburgse Heppen organiseerden de laatste weken al tal van initiatieven om geld in te zamelen voor de kleine Seppe. De 5-jarige jongen vecht namelijk tegen kanker en heeft immunotherapie nodig met een prijskaartje van liefst 140.000 euro. “Toen ik dat artikel las in HLN, begon mijn moedergevoel naar boven te komen. Het zal je kind maar zijn, dacht ik, dus wilde ik iets doen voor de kleine Seppe”, zei Sylvia. Ze zocht een doos en maakte er een collectebus van en plakte er de tekst op: ‘Alle beetjes helpen voor Seppe. Donatie voor zijn kankerbehandeling. Dank u’. Ze knipte het artikel uit onze krant van Seppe en plaatste dit onder de doos, zodat iedereen dadelijk wist waarover het ging.

Na een maand vond Sylvia dat het moment gekomen was om te stoppen met haar actie. Dus opende ze zopas de collectebus en telde het geld dat er in stak, goed voor een bedrag van 110 euro. “Het is niet echt veel maar als vele mensen zulke acties ondernemen, dan komt het wel goed voor de zieke Seppe”, benadrukte Sylvia. Ze zal het bedrag binnenkort overschrijven op de speciale rekening voor Seppe en ze hoopt natuurlijk dat het goed afloopt met dit ziek kindje. Wie ook nog een steentje wil bijdragen, kan dit doen door te storten op rekeningnummer BE98 0689 3270 0493, met de melding ‘Steun Seppe’. MCT