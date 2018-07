Swoop zorgt voor vuurwerk 25 juli 2018

De groep Swoop - met vier mooie danseressen - zorgde tijdens de Dolle Strandbalfeesten voor het nodige vuurwerk in een grote tent in Galmaarden. Charmezangeres Jettie Pallettie mocht het publiek al wat opwarmen in de grote tent en ze deed dit opmerkelijk goed. Nadien was het de beurt aan Swoop, dat het podium onveilig maakte. De meer dan duizend aanwezigen konden het optreden best smaken en ze maakten er samen een mooi feestje van. "Ik zie overal blije gezichten en de mensen amuseren zich. Ik ben er dan ook zeker van dat we ook dit jaar heel wat geld aan verschillende goede doelen gaan kunnen schenken", zei Kristof Billens. Nadien was er nog een optreden van Chapsis en Yves Segers. Het feest werd afgesloten met een reuzebarbecue op zondag.





(MCT)