Suikerbonen voor de bibliothecarissen 26 mei 2018

In de bibliotheek van Galmaarden werd de samenwerkingsnota tussen 14 lokale besturen van de regio Pajottenland en Zennevallei goedgekeurd. Daarmee is de regiobib officieel geboren. Om de toekomstige, maatschappelijke uitdagingen te kunnen aangaan, is een hechtere samenwerking tussen bibliotheken noodzakelijk. Maar ook partnerschappen met andere regionale spelers zijn een voorwaarde voor efficiënte dienstverlening. "Een stevige verankering van bibliotheken binnen de cultuurregio Pajottenland en Zennevallei biedt de meeste kansen, wij gaan daar dan ook volledig voor gaan", vertelde schepen Marc Snoeck uit Halle, bevoegd voor de bibliotheek.





Bij een geboorte horen natuurlijk suikerbonen, dus kregen alle aanwezigen een zakje mee naar huis. (MCT)