Stripfiguur Urbanus in romantische bui 08 februari 2018

De stripfiguur van Urbanus die een vast plaatsje kreeg in het Baljuwhuis is al helemaal in valentijnsfeer. Het levensgrote beeld staat sinds enkele jaren op de binnenkoer. De plaasteren Urbanus deed dienst als origineel ontwerp voor het bronzen beeld op de parking in Tollembeek, een creatie van kunstenaar Koen Tinel uit Vollezele. Met het feest van de liefde in aantocht werden er rond het stripfiguurtje extra beertjes met een hartje en tal van slingers met rode hartjes geplaatst door de gemeentelijke diensten van Galmaarden. Romantiek verzekerd! (MCT)