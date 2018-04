Streep door de Vijfhoekfeesten NADAT ER VORIG JAAR AL AAN DE TOEKOMST GETWIJFELD WERD MARC COLPAERT

11 april 2018

02u30 0 Galmaarden Het staat vast: dit jaar geen Vijfhoekfeesten - en daarna ook niet meer. Vorig jaar was er al twijfel of het tweedaagse muziekfestival nog een toekomst had, en net toen vielen het weer en de opkomst zwaar tegen.

De Vijfhoekfeesten zijn het geesteskind van de Vijfhoekvrienden. Zij organiseerden in de jaren tachtig en negentig tal van festivals, toen nog ter hoogte van de Vijfhoek in Tollembeek. En ze wisten steevast kleppers te strikken, zoals Clouseau, Marco Borsato en René Froger. Alles verliep vlot, tot het festival echt uit zijn voegen begon te barsten en de vrienden boven het hoofd begon te groeien. Heel wat van hen hadden intussen ook andere verplichtingen. In 1999 werd de stekker er dan ook uitgetrokken.





Vijftien jaar later, in 2014, kregen de Vijfhoekfeesten echter een tweede adem. En hoewel de weergoden het dat jaar allemaal niet zo zagen zitten, zakten toch heel wat mensen af naar het sportplein in Tollembeek - de nieuwe locatie van het festival. Twee jaar op rij speelde Urbanus, zelf peter van het festival, er een thuismatch. Maar over de toekomst bestond onenigheid. Sommige leden van de Vijfhoekvrienden meenden dat er een stapje terug gezet moest worden, anderen zagen het dan weer helemaal anders. Na lang aarzelen werd de kaart van de rockmuziek getrokken, met onder meer een geslaagd optreden van Arno. Maar de andere rockgoden die aangesproken werden, bleken minder goed te liggen bij een breed publiek.





Geen reserve meer

"We hebben geen reserve meer", klinkt het bij een lid van het bestuur. "Ook door de niet zo denderende editie van vorig jaar is het risico erg groot geworden. Niemand van ons durft zijn nek nog uit te steken voor een nieuwe editie."





Protest op sociale media

Toen er vorig jaar ook al twijfel rees over het al dan niet organiseren van een nieuwe editie, brak er een storm van protest uit op sociale media. Heel wat mensen bleken zich niet met een mogelijk einde van de Vijfhoekfeesten te kunnen verzoenen. Hun vraag om toch door te gaan, werd toen nog positief beantwoord. Maar dit jaar dus niet meer. "Wij vinden dit ook doodjammer, maar vergeet niet dat onze organisatie gedragen wordt door vrijwilligers", klinkt het. "En het wordt steeds moeilijker om nog enthousiaste vrijwilligers te vinden. We hebben lang getwijfeld, maar we zetten er nu definitief een punt achter."





Ook komiek Urbanus vindt het jammer dat er nu een einde aan de Vijfhoekfeesten komt. "De organisatie had vaak te kampen met slecht weer, en dat is natuurlijk niet goed voor een openluchtfestival", besluit hij.