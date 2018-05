Straf met uitstel na ongeval met fietser 11 mei 2018

Een bestuurder die op 24 augustus 2017 een fietser aanreed kreeg van de Halse politierechter een straf met uitstel. Het ongeval gebeurde in Galmaarden en het slachtoffer raakte zwaargewond. "Mijn cliënt reed het fietspad over, maar zag de fietser niet aankomen, omdat het een fietspad was waar fietsers in beide richtingen mogen rijden", legde de advocate van de man uit. Politierechter Dina Van Laethem toonde begrip. "We moeten altijd opletten in het verkeer, maar dit is inderdaad een spijtig ongeval." Daarom gaf ze de bestuurder een boete van 400 euro met uitstel. (BKH)