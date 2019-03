Stop met het vervuilen van het centrum Marc Colpaert

07 maart 2019

11u30 4

De gemeente Galmaarden doet een warme oproep naar haar inwoners om het centrum van de gemeente proper te houden, want nu ligt er elke dag afval op straat. Ook al komt de kuisploeg van de gemeente Galmaarden regelmatig langs, toch ligt er steeds afval. Op het Marktplein in het centrum van Galmaarden bevinden zich enkele handelszaken, waar nogal wat mensen naartoe komen. Opmerkelijk is dat het centrum er nagenoeg nooit proper bijligt. Sommige mensen slagen er zelfs in om huishoudelijk afval in de kleine gemeentelijke vuilnisbakken achter te laten. Het blijft echt dweilen met de kraan open. Dat zien ook de gemeentediensten van Galmaarden die daar iets aan proberen te doen. Zo worden de vuilnisbakken tweemaal per week geledigd en komt er iemand langs, om het vuil dat achtergelaten wordt op de straat, op te ruimen. “De mensen komen uit een handelszaak en gooien hun kasticket gewoon op de straat. Of nog erger een persoon komt regelmatig kleine zakken met huisvuil dumpen in de vuilnisbakken en dat gaat zo maar door. Het centrum is nog maar opgekuist en een half uur later liggen er alweer papiertjes en andere rommel op de grond”, vertelde ons een gemeentearbeider die bezig was met de opkuis. “Moesten de mensen het centrum proper houden dan moeten wij geen mensen inzetten om dit op te ruimen, dit kost onze gemeenschap heel wat geld, dus denk daar aan in de toekomst”, verduidelijkt burgemeester Patrick Decat(CD&V). MCT

Meer over Galmaarden

milieu

milieuvervuiling

afval

politiek