Stikkedonkerwandeling in de regen Gelukkig kregen ze ook nog een tas soep Marc Colpaert

26 november 2018

Een twintigtal moedige wandelaars kwamen samen ter hoogte van het station van Tollembeek voor hun vierde stikkedonkerwandeling georganiseerd door de KVLV van Tollembeek. Het was niet alleen donker, het regende tevens pijpenstelen zodat de organisatoren besloten om de wandeling die normaal drie kilometers bedroeg wat in te korten. “Wij waren eerst van plan om een grote wandeling te maken in de buurt van het station van Tollembeek, maar de weergoden zijn ons absoluut niet goed gezind. En aangezien er ook tal van kinderen bij zijn gaan we de wandeling met de helft inkorten”, wist Annemie Huyst ons te vertellen. Tijdens de tocht werd in de Pausleenstraat even gestopt om er gezellig in een garage een tas pompoenensoep te drinken. De ruimte was voor deze gelegenheid leuk versierd met lichtjes en zo werd het dan toch nog een leuke uitstap, ondanks de regen. MCT