Steenmarters knabbelen bekabeling wagens stuk: “Plots gingen alle lichtjes flikkeren, wat een ravage onder die motorkap!” Marc Colpaert

26 februari 2019

23u06 2 Galmaarden De wagens van Eddy Massart(57) en Marc Van Der Taelen(61) uit de Flieterkouter hebben ongewenst bezoek gekregen. Steenmarters hebben enkele kabels doorgebeten en beschadigden de isolatie in de motorkap. Gevolg: honderden euro’s schade per wagen.

Eddy Massart wist niet wat hem overkwam vorige week toen hij probeerde zijn wagen te starten. “Plots begonnen alle lichtjes op het dashboard te flikkeren”, vertelt hij. “Toen ik onder de motorkap ging kijken, zag ik de ravage van stukgebeten draden en isolatie. In de garage vertelden ze me dat mijn wagen bezoek van een steenmarter had gekregen." Het niet zo onschuldige bezoekje en de bijhorende schade leverde hem een gepeperde rekening op. “De herstellingen kostten me enkele honderden euro’s”

In de wijk Flieterkouter staan wel meerdere wagens buiten geparkeerd. Daarom stapte Massart naar zijn buren om ook hen te waarschuwen. Zo kwam hij nog een ‘marterslachtoffer’ op het spoor. “Op een dag moest ik met mijn band gaan spelen in Gent”, vertelt Marc Van De Taelen, die 50 meter verderop woont aan het centraal plein. “Ik kon nog maximaal 30 kilometer per uur rijden. De technieker stelde vast dat ook mijn wagen bezoek had gekregen van een marter. Het is wel landelijk in Tollembeek, maar zoiets verwacht je toch niet pal in het centrum van een woonwijk? Volgens de garage loopt de schade op tot zo'n 350 euro: de kabels én de isolatie moeten hersteld worden”, zegt Van De Taelen.

Om geen ongewenst bezoek meer te krijgen, laten Marc Van De Taelen en Eddy Massart nu een speciaal toestelletje in hun wagen installeren. De marterverjager maakt een ultrasoon geluid, dat de diertjes op afstand moet houden. Mensen kunnen het hoge geluid niet horen. Het toestel kost ook al snel 150 euro. “We willen vooral de mensen uit de Flieterkouter waarschuwen dat ze moeten opletten als hun wagen buiten staat, want de steenmarter ligt op de loer”, besluiten Van De Taelen en Massart.

Gemeente weet van geen problemen

De gemeente Galmaarden zegt geen weet te hebben van problemen met steenmarters in het algemeen op hun grondgebied. Af en toe krijgen ze wel eens een opmerking dat er op sommige plaatsen een van die beestjes opduiken. “U moet weten dat wij in een landelijke gemeente leven en daar horen ook marters bij. Voor veel problemen zorgen die beestjes meestal niet, al hoor ik nu wel dat er wat problemen zijn in de Flieterkouter. Veel kunnen wij daar niet aan veranderen, want je mag die beestjes niet zomaar afmaken, die zijn beschermd”, aldus burgemeester Patrick Decat (CD&V).