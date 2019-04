Steeds meer leden voor De Mijnsprinters Marc Colpaert

09 april 2019

09u34 4

Nu de lente volop in het land is vinden steeds meer mensen hun fiets terug, dat merken ze ook bij de wielerclub De Mijnsprinters uit Galmaarden.Hun vereniging telt vandaag al een zestigtal vaste leden. “Hoe harder de zon begint te schijnen, hoe meer mensen op zondag zich bij ons aansluiten met hun fiets, om een tochtje te komen komen maken door het mooie Pajottenland”, lacht voorzitter Johnny Sergooris. Bij deze wielerclub zijn er drie groepen, zodat alle mensen die snel of juist iets trager willen rijden, ook aan hun trekken komen. Na de tocht wordt dan nog eens gestopt bij café Paulana om samen op het terras gezellig het stof door te spoelen.