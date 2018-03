Statiestraat wacht op duidelijke parkeervakken 28 maart 2018

Galmaarden Parkeren in de Statiestraat schept tegenwoordig problemen voor automobilisten én politie. De geschilderde vakken zijn immers amper nog zichtbaar.

Wie zijn wagen kwijt wil in de Statiestraat, weet dat de plaatsen er beperkt zijn. En dat heel wat automobilisten er niet correct parkeren. "Het probleem is dat heel wat nieuwe woningen in die straat niet over een garage beschikken, terwijl de meeste gezinnen meer dan één wagen hebben", zegt Yvan Decoster, zelf een inwoner van de Statiestraat.





De gemeente is al enige tijd bezig met de nieuwe opmaak van de parkeerplaatsen in de straat, maar die klus liep naar verluidt vertraging op. Eens de politie groen licht gegeven heeft, zouden de parkeervakken wel snel geschilderd kunnen worden. Ook komen er dan nieuwe verkeersborden. En eens die er allemaal staan, kunnen foutparkeerders effectief beboet worden. (MCT)