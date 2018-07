Sport je fit met B-Fit Galmaarden 31 juli 2018

Nog gedurende de hele zomer zijn de leden van B-Fit Galmaarden elke week te vinden in de mooie tuin van het Baljuwhuis. Lesgevers Balder de Doncker en Kim Van Achter zorgen ervoor dat de deelnemers het hele jaar aan hun trekken komen. "Als extraatje gaan we telkens in de zomermaanden sporten in de tuin van het Baljuwhuis. Er is hier meer dan voldoende plaats en het is hier heel rustig, dus ideaal om onze oefeningen te doen", aldus Kim. Zelfs de hond Mytos was van de partij.





(MCT)