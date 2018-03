Spooroverwegen afgesloten 08 maart 2018

De spooroverwegen in de Muylebeekstraat in Tollembeek en de Werfstraat in Galmaarden worden van dinsdag 13 tot en met maandag 19 maart afgesloten voor het verkeer. Dit in het kader van onderhoudswerken. Er worden omleidingen ingevoerd. (MCT)