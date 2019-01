Speelpleinwerking in het Baljuwhuis Marc Colpaert

07 januari 2019

De gemeente organiseerde haar speelpleinwerking in de lokalen van het Baljuwhuis in Galmaarden. De kerstvakantie is normaal niet zo een topper qua aantal kinderen, toch kwamen er per dag gemiddeld een twintigtal kinderen naar de speelpleinwerking. Deze werden onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. De oudste kinderen mochten tal van balspelletje spelen in een van de zalen van het Baljuwhuis. “In deze periode van het jaar spelen wij heel wat spelletjes in de verschillende zalen. Vooral trefbal vinden de kinderen heel leuk. Buiten in de tuin spelen is niet echt een goed idee”, vertelde Jewel D’Herde. Zij was samen met Nicolas verantwoordelijk voor deze groep van kinderen. MCT