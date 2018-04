Speelplein Kornelius Krokodil 20 april 2018

02u39 0 Galmaarden Tijdens de paasvakantie werd er door de gemeente Galmaarden een speelpleinwerking georganiseerd in het Baljuwhuis.

Heel wat kinderen zakten af naar het Baljuwhuis en dus hadden de monitoren Tine, Yousre, Tuur en Tijl de handen vol om het jonge volkje een leuke tijd te bezorgen. "Als het zonnetje schijnt, dan zijn we steevast te vinden in de mooie grote tuin van het Baljuwhuis. Daarnaast vragen wij aan de kinderen wat ze juist willen spelen en zo wordt het natuurlijk wel heel erg leuk", vertelde Tine. Bij slecht weer zijn ze te vinden in de talrijke lokalen van het Baljuwhuis.





(MCT)