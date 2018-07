Speelplein Kornelius Krokodil draait op volle toeren 13 juli 2018

In de tuin van het Baljuwhuis van Galmaarden ging bij het begin van de grote vakantie de speelpleinwerking Kornelius Krokodil van start.





Gezien de zomerse temperaturen mochten de kinderen tal van spelletjes spelen in de mooie tuin van het Baljuwhuis. Gemiddeld komen er een dertigtal kinderen per dag naar deze opvang. "Met deze hoge temperaturen worden zo goed als alle spelletjes buiten gespeeld. Wij hebben hier dan ook meer dan voldoende ruimte", vertelde Jewel D'Herde. De speelpleinwerking loopt nog tot eind augustus.











(MCT)