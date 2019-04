Sofie en Peggy aan de slag met 100kg paaseitjes Marc Colpaert

09 april 2019

Sofie en Peggy twee bewoners van de vzw Zonnelied uit Tollembeek waren volop bezig met paaseitjes in potjes te steken. Binnenkort is het opnieuw Pasen en daar horen natuurlijk paaseitjes bij. Ook in de vzw Zonnelied, waar ze zorg aanbieden op maat voor volwassenen met een verstandelijke beperking, worden de voorbereidingen al getroffen. Niet minder dan 100 kg chocolade eitjes moesten in doosjes worden geplaatst. “In elk doosje moeten 16 paaseitjes komen en enkele van onze bewoners gaan dit klusje klaren”, zei begeleidster Vanessa Tielemans. Dus gingen Sofie en Peggy en later ook nog enkele andere bewoners aan de slag om samen de vele doosjes te vullen. Af en toe mochten ze er ook zelf eentje van opeten. Nadien worden die doosjes mooi versierd en verkocht aan vrienden, familieleden en buren. Met de winst van deze verkoop wordt voor de bewoners een leuke uitstap georganiseerd.