Sneeuw, sneeuw en nog sneeuw

23 januari 2019

Gisteren viel al de eerst sneeuw maar deze ochtend werd duidelijk dat er nog een hele hoop was bijgekomen. Alles lag onder een dik pak sneeuw en alhoewel de winterdienst van de gemeente Galmaarden hun uiterste best deed, toch lagen heel wat straten er rond de middag nog gevaarlijk glad bij. “Wij zijn nochtans heel vroeg begonnen maar op een zeker moment viel de sneeuw met bakken uit de lucht”,zegt ons een van de gemeentearbeiders. In het centrum van Galmaarden is Gery De Roeck van café La Luna Nueva al bezig met het voetpad sneeuwvrij te maken. “Het is winter dus sneeuw hoort er nu eenmaal bij”,zegt hij. Wat verder is Marie-Paule druk bezig om de kinderwagen met Yasmine door de hopen sneeuw te duwen. “Ze hebben een gangetje gemaakt tegen de huizen, maar daar is ook een trap en dat is te moeilijk met deze kinderwagen, dus moet ik nu door de hopen sneeuw ploeteren”, lacht ze. De tuin van het Baljuwhuis ligt er nog maagdelijk mooi bij en ook op andere plekken kan men vandaag de mooiste winterbeelden schieten een droom voor elke fotograaf. MCT