Sneeuw in de Markvallei En het blijft maar vallen Marc Colpaert

22 januari 2019

De eerste sneeuwbuien trokken zopas door onze streek en hulden het landschap in een nieuw kleedje, zo ook in de Markvallei in Tollembeek. De Markvallei, die loopt tussen de gemeenten Herne, Tollembeek en Galmaarde,n is als het ware een groene corridor met daar tussenin de Markrivier. Met de aanleg van een Markpad komen steeds meer wandelaars deze mooie plek ontdekken. De sneeuwval van vandaag zorgde voor enkele mooie plaatjes. Merk op dat de Markrivier op sommige plaatsen al met een laagje ijs bedekt is. Wie zijn schaatsen wil aantrekken, zal toch nog even geduld moeten hebben.