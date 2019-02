Sluikstorter mag rekening van 270 euro betalen Marc Colpaert

25 februari 2019

13u32 5

De gemeentelijke diensten van Galmaarden hebben een sluikstorter een boete van 270 euro gegeven, omdat hij allerlei afval in een container had gedumpt, ter hoogte van de begraafplaats in Galmaarden. Het kerkhof van Galmaarden ligt er wat verlaten bij in de Waterschaapstraat, voor sommige mensen dan ook de ideale plaats om hun afval kwijt te geraken, in de speciale afvalcontainers naast het kerkhof. “Door hun ligging is het redelijk gemakkelijk om ongezien afval te dumpen in deze afvalcontainers die speciaal bestemd zijn om verwelkte bloemen en planten in te gooien. Nochtans vinden wij daar heel vaak ander afval tussen”, zegt burgemeester Patrick Decat(CD&V). De diensten van de gemeenten zijn er nu in geslaagd om een persoon een boete te geven omdat hij afval achter liet in deze speciale containers. “Hoe en op welke manier we dit hebben ontdekt ga ik niet vertellen, feit is dat ondertussen een persoon een boete heeft gekregen van 270 euro en die ondertussen ook al betaald heeft, voor de opruimingskosten. Er werd tevens een PV opgesteld en daar kunnen ook nog kosten uit voortvloeien, het is dan ook het beste om geen afval achter te laten op plaatsen waar dit niet thuis hoort”, aldus de burgemeester. Enkele dagen later lagen in dezelfde container opnieuw tal van afval, zoals blikjes en ander huishoudelijk afval die er niet in thuis hoorden! MCT