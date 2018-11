Slecht weer maar toch veel volk voor herdenking 11 november

Kinderen lazen gedichtjes voor in Tollembeek Marc Colpaert

11 november 2018

13u38 0

Alhoewel het weer niet echt schitterend was kwamen heel wat mensen naar de herdenking voor 11 november in de verschillende gemeenten in Galmaarden. De gemeente had er voor gezorgd dat de drie gedenkstenen, waar nodig de nodige herstellingswerken kregen. Daarnaast werden op de drie gemeentelijke begraafplaatsen in totaal 20 foto’s geplaatst zodat de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog een gezicht kregen voor de mensen die langs de graven van de gesneuvelden lopen. In Tollembeek kwamen tal van schoolkinderen enkele gedichtjes voordragen en werd er een kort woordje verteld over de zes gesneuvelden uit Tollembeek. Ook enkele soldaten van The White Star Division en enkele muziekverenigingen zoals Amicato waren van de partij. Nadien trokken ze samen naar de zaal Willem Tell voor een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. MCT