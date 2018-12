Sinterklaas in Akkerwinde Ook Samana was van de partij Marc Colpaert

Op woensdagnamiddag kwamen de Sint en zijn Pieten langs bij de inwoners van de serviceflats Akkerwinde in de Steenstraat in Vollezele. Omdat de Sint langskwam had het OCMW van Galmaarden ook nog Samana Galmaarden uitgenodigd in de grote zaal. “Telkens als Sinterklaas komt voor onze bewoners, nodigen wij tevens een andere vereniging uit, zo hebben deze mensen iets extra’s om naar uit te kijken. Vandaag zijn dit de mensen van Samana uit Galmaarden”, vertelde Annemie Deteye van het OCMW. Eerst kregen de mensen een aperitief aangeboden en nadien nog enkele lekkere smoutebollen met een tas koffie. Het werd dan ook een leuke namiddag voor iedereen.