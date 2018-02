Silvia, 'stationschef' van Galmaarden TICKETS AFPRINTEN OF HELPEN MET DE AUTOMAAT? MARC COLPAERT

07 februari 2018

02u44 0 Galmaarden Officieel heeft Galmaarden al jaren geen stationschef meer, maar in de praktijk is er Silvia Detaeye (41). Maar goed ook, want de uitbaatster van het nabije café Paulana moet al te vaak opdraven om vooral oudere mensen te helpen met de ticketautomaat. En snel even een ticket downloaden en afprinten? Doet ze ook zonder morren.

Het stationsgebouw in Galmaarden werd rond de eeuwwisseling gebouwd, en is dus nog behoorlijk jong. Maar een stationschef of -loket vind je er sinds 2012 niet meer. Wie een treinticket wil kopen, moet zich dus wenden tot een automaat. Maar net dat blijkt voor heel wat mensen, en dan vooral ouderen, niet vanzelfsprekend te zijn.





Ticket afprinten

"Wij krijgen in onze zaak steeds vaker oudere mensen over de vloer die het niet zien zitten om een treinticket via de automaat te kopen", vertelt Silvia Detaeye. "Zij kunnen niet zo goed overweg met een computer, of het scherm is niet goed leesbaar door de zon... Er is altijd wel iets. Daarom komen ze mij vragen of ik snel even voor hen een ticket aan de automaat wil kopen. Soms vragen ze me ook of ik via het internet een ticket voor hen kan afprinten. En zij die wel weten hoe ze van de automaat gebruik moeten maken, komen hier dan wisselgeld vragen."





Al is het op zich niet zo heel gek dat Silvia een band heeft met het station. In 2012 werd ze nog door de NMBS aangesteld om elke ochtend de wachtzaal te openen voor de treinreizigers, en die na de middag opnieuw te sluiten. "Maar dat gebeurt nu sinds enige tijd automatisch", legt ze uit. "Ik hoef dat dus niet meer te doen. Maar nu alle reizigers een ticket moeten hebben nog voor ze de trein opstappen - anders krijgen ze een boete - ben ik hier als het ware een beetje de 'nieuwe stationschef' voor het aanleveren van die biljetten. (lacht) Nu, oudere treinreizigers hebben het geluk dat ze hier nog terechtkunnen in mijn zaak. Aan het station van Tollembeek, even verderop, vind je geen café meer. Daar kunnen de mensen dus niet even snel binnenspringen, zoals hier in Galmaarden. Ik vraag me soms af hoe die oudere mensen daar aan hun ticket geraken. Ik hoop nu maar dat ze straks niet allemaal tot bij mij komen voor hun biljet."