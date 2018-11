Serviceflats Akkerwinde krijgt eindelijk nieuwe parking Marc Colpaert

26 november 2018

17u06 2 Galmaarden De serviceflats van De Akkerwinde in de Steenstraat krijgen na 24 jaar een facelift. Momenteel wordt de parking onder handen genomen.

Enkele maanden geleden werden de ramen van de serviceflats en de conciërgewoning al vervangen. Nu was de tijd aangebroken om ook de parking aan te pakken. “Toen we in 1994 met de bouw begonnen, was ons budget niet zo groot. Daarom hebben we de parking toen aangelegd zonder boordstenen”, zeg OCMW-voorzitter Marc Deteye (CD&V). “Maar we krijgen steeds meer klachten dat de staat van die stenen niet ideaal meer is. We wilden niet dat er ongelukken zouden gebeuren, dus wordt er een volledig nieuw parkeerterrein aangelegd met degelijke betonklinkers en mét boordstenen deze keer. Zo blijft alles beter op zijn plaats zitten.”

Door de jaren heen werd er tevens vastgesteld dat er waterinsijpeling was in de conciërgewoning. Daarom werden de stenen rond dit gebouw iets lager geplaatst, om dit probleem op te lossen. Totale kostenplaatje: 102.000 euro.