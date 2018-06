Schrijvers vinden rust en inspiratie op landgoed 13 juni 2018

Enkele schrijvers kwamen naar villa Hellebosch in Vollezele om in alle rust en stilte verder te schrijven aan hun boek. Het was de vzw Creatief Schrijven die deze vijfdaagse sessie organiseerde op het prachtige landgoed van Alexandra Cool in Vollezele. De schrijvers konden gedurende de vijf dagen rekenen op de steun van hun docente Leen van den Berg.





"Het is hier op dit landgoed zo mooi en rustig dat je wel moet beginnen met schrijven", lachte jeugdschrijfster Karen Rastelli.





Wie even geen inspiratie had, mocht met Alexandra een partijtje ping-pong spelen op het prachtig landgoed.





(MCT)