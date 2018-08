Schrijf je in voor obstakelrun 04 augustus 2018

Op 12 augustus organiseert de vereniging 'Mensen helpen Mensen Pajot' een obstakelrun op het prachtige domein Steenhout in Vollezele. Al 23 jaar zette enkele Oetingse en Vollezeelse vrienden zich in voor het goede doel. Ze organiseren tal van activiteiten en met de opbrengsten zorgen ze voor financiële of materiële ondersteuning voor gezinnen met ongeneeslijk zieke kinderen. Nu inschrijven kan via de website: www.mhm-pajot.be





(MCT)