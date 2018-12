Schoolkinderen op leerwandeling

Marc Colpaert

11 december 2018

11u05 0

De schoolkinderen van de gemeentelijke basisschool uit de Hoogstraat in Galmaarden trokken door het centrum van Galmaarden voor een leerwandeling. Ze waren met een dertigtal kinderen allemaal gewapend met een werkblad, waar ze tal van zaken konden op noteren. “Het is de bedoeling dat we tijdens deze leerwandeling, de schoolkinderen attent maken op de vele gevaren op de weg. Daarnaast staan we tevens even stil bij de verschillende verkeersborden, die we op onze weg kunnen vinden”, vertelden de juffen Fien en Barbara. En de kinderen die vonden zo een uitstapje zeker de moeite waard. MCT