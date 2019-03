Schoolkinderen krijgen een avontuurlijke tuin Marc Colpaert

04 maart 2019

Tijdens het weekend waren leden van de Ouderraad en enkele leerkrachten aan de slag in de tuin van de Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege in de Bergstraat in Galmaarden. De school beschikt over een grote tuin en het is de bedoeling om de schoolkinderen zoveel mogelijk te laten genieten van deze tuin. Vorig jaar waren ze daar al mee begonnen, maar er is nog heel wat werk te doen. Dus moeten er nog tal van werkjes uitgevoerd worden. “In de tuin staat een grote grot en wij gaan deze beplanten met klimop, verder gaan we tevens een wilgenhut bouwen en er komt ook nog een bloemenweide”, vertelde Kathy Szafranski van de Ouderraad. Omdat er in de tuin enkele grote bomen staan werden tevens enkele slacklines aangekocht. Een slackline is een twee centimeters brede band die tussen twee bomen wordt gespannen, waar de leerlingen dan proberen op te balanceren. Het balanceren op een slackline vraagt heel wat concentratie, coördinatie en balans. Het is de bedoeling dat nog dit schooljaar de kinderen van het Sint-Catharinacollege kunnen beschikken over een heel avontuurlijke tuin. MCT