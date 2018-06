Scholen krijgen cheque voor strijd tegen zwerfvuil 30 juni 2018

Het Sint-Catharinacollege en GBS Galmaarden krijgen een som geld via 'Mooimakers', een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten.





De leerkrachten en leerlingen werkten een heel schooljaar rond het thema zwerfvuil, en daar worden de scholen nu financieel voor beloond. GBS Galmaarden krijgt 840 euro en het Sint-Catharinacollege een bedrag van 291 euro. Eerste schepen Patrick Decat (CD&V) trok naar beide scholen met een symbolische cheque - op het geld zelf is het wachten tot september. Het zal alleszins door de scholen gebruikt worden om nog meer in te zetten op de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. (MCT)