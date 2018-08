Schapenkop gedumpt langs Crijnemstraat 23 augustus 2018

02u27 0 Galmaarden In de Crijnemstraat is een schapenkop en een grote zak met ingewanden gevonden.

De straat wordt al jaren geplaagd door sluikstorters. Doordat er weinig woningen in de buurt zijn, vinden sommige mensen het de locatie bij uitstek om hun afval te dumpen. "We kregen van verschillende mensen de vraag om dit slachtafval zo vlug mogelijk weg te halen", zegt burgemeester Pierre Deneyer (CD&V). Ondertussen werd een ploeg van gemeentearbeiders op pad gestuurd om het lugubere werkje op te knappen. De burgemeester heeft ook een klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie. "Het schaap droeg geen kentekens meer, dus zal het niet eenvoudig worden om de daders te vatten", aldus Deneyer. Ook in de Heystraat in Vollezele werden bouwmaterialen in de berm gegooid, ook die zijn intussen opgeruimd.





(MCT)