Schaap Mieke kreeg in één klap 5 lammetjes Silvère zal moeten bijspringen met de papfles Marc Colpaert

13 maart 2019

Op woensdagochtend om 3 uur schonk het vijfjarig schaap Mieke zomaar eventjes 5 nakomelingen aan haar baasje Silvère Dhaese uit Tollembeek. “Ik had het de laatste weken al opgemerkt dat ons Mieke zo zwaar was, dat beestje kon met moeite nog lopen. Nu weet ik waarom dit zo was”, lacht Silvère. Enkele uren na de geboorte stellen ze het alle vijf goed al zal Silvère de volgende dagen de beestjes nog extra moeten voederen met de papfles. Het gaan korte nachten worden bij de familie Dhaese.

Al veertig jaar fokt Silvère Dhaese uit de Zwaanstraat in Tollembeek schapen, maar wat hij vorige nacht meemaakte was toch nieuw voor hem. “Ik had het al enige tijd in de gaten dat Mieke die hoogzwanger was toch wel heel zwaar was en tevens nog moeilijk kon lopen. De vorige bevallingen waren altijd goed verlopen, toch was ik extra waakzaam deze keer”, vertelde Silvère. Op woensdagochtend was het dan zo ver. “Ik help altijd zoveel ik kan bij elke bevalling van mijn schapen, maar verschoot toch toen na nummer twee er nog een nummer drie zijn opwachting kwam maken. Ik dacht toen nu is het wel gedaan. Ging nog even voelen en kreeg de poten vast van nummer vier, dan begin je al wat te zweten en op een zeker moment vroeg ik me af dat blijft hier maar komen, zeker toen nadien ook nummer vijf eraan kwam”, zegt onze fiere schapenfokker. In al die jaren dat hij al bezig is met het fokken van schapen had hij dit nog nooit meegemaakt. Blijkbaar is een vijfling bij schapen iets dat heel zelden voorkomt en men heeft maar één kans op één miljoen. “De beestjes zien er alle vijf heel gezond uit, ze lopen gewoon rond en gaan regelmatig op zoek achter melk. Dat is natuurlijk een probleem want een schaap heeft maar twee tepels, dus het zal regelmatig file zijn om te drinken. Gelukkig heb ik mijn papfles al klaargezet en ga proberen om de beestjes zo goed mogelijk bij te voederen met extra melk”, aldus Silvère. Alle lammetjes zullen bij Silvère blijven. MCT