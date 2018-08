Samen naar zee fietsen om André en Brillant te eren 07 augustus 2018

Ter hoogte van het standbeeld van Brillant op het Oudstrijdersplein in Volllezele vertrokken enkele vrienden met hun fiets naar zee. Jo, Ludo, Bart, Daniel, Elke, Els, Bart, Ann, Marc, Niels en Sofie van 'De Kromme Gedong' fietsten van Vollezele naar Middelkerke, dit jaar al voor de 11de keer. "Het begon toen onze vriend, wijlen André Decuyper, naar Middelkerke verhuisde om er een taverne te beginnen met de naam 'Brillant', verwijzend naar ons standbeeld in Vollezele. Wij deden hem de belofte dat we elk jaar naar Middelkerke zouden fietsen. Spijtig genoeg overleed André, maar toch houden wij ons nog steeds aan de belofte. Na 125 km gaan we op de zeedijk met zijn weduwe Gilberte een spaghetti eten en napraten", vertelt Ludo Persoons. (MCT)