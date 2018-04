Samana viert feest in Parochielokaal 12 april 2018

In het Parochielokaal in Tollembeek kwamen mensen van Samana (het vroegere Ziekenzorg) samen voor een feestelijk samenzijn voor Pasen.





Samana is een organisatie waarin zieke mensen, zorgbehoevenden en gezonden het voor elkaar opnemen, samen en solidair. Een veertigtal mensen kwamen gezellig samen genieten van een lekker etentje en daarnaast had het bestuur gezorgd voor de nodige muzikale begeleiding om er samen een gezellige namiddag van te maken.











(MCT)