Samana stelt nieuw bestuur voor 16 mei 2018

02u38 0

Samana Galmaarden, het vroegere Ziekenzorg, heeft een nieuw bestuur. Voorzitter is Rita Paindavain, Odette Matthijs is secretaris en Theo Stoelzaet is penningmeester. In de komende weken zullen zij door de gemeente trekken om zieke mensen te bezoeken en even langs te gaan in de rusthuizen. Er zullen ook uitstapjes gemaakt worden met leden.





(MCT)