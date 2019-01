S’Plus trekt naar nieuwjaarsconcert in Oostende Marc Colpaert

15 januari 2019

De vereniging S’Plus gaat met de bus naar een nieuwjaarsconcert in het Kursaal Oostende op donderdag 24 januari. Roger De Nauw en Freddy Bellemans uit Galmaarden organiseren deze uitstap naar Oostende. Niemand minder dan zangeres Sofie is de centrale gast op dit nieuwjaarsconcert. Staan verder ook nog op de planken: Hans Peter Janssens en Coco jr en het showballet van Tommy Gryson zorgt voor een mooi geheel. De presentatie die dag is in handen van Luc Appermont. De prijs voor de busrit vanuit Galmaarden en het concert is slechts 35 euro. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de bus. Meer info en inschrijven kan bij Roger De Nauw op het nummer 054/58.89.94.