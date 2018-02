Rudi Govaerts sinds dinsdag vermist 15 februari 2018

02u28 0 Galmaarden Politie en parket zijn op zoek naar de 61-jarige Rudi Govaerts uit de Hollestraat in Tollembeek.

Rudi werd afgelopen dinsdag omstreeks 19.30 uur voor het laatst gezien aan zijn woning. Hij vertrok er met zijn lichtgrijze Mercedes C220, met nummerplaat 1-EUO-128.





Rudi is struis gebouwd en ongeveer 1,85 meter groot. Hij heeft lang, blond haar, blauw-grijze ogen en een stoppelbaard. Voorts heeft hij ook verschillende moedervlekken. Hij zou ook eerder onverzorgd voor de dag komen. Op het moment van zijn verdwijning droeg Rudi een bruine hoed, bruine vest, een zwarte jeansbroek en donkere schoenen.





Wie meer informatie heeft over zijn verdwijning, wordt gevraagd contact op te nemen met de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300. (TVP)