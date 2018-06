Rottend vlees in container voor verwelkte bloemen 30 juni 2018

02u34 0 Galmaarden De twee containers ter hoogte van de begraafplaats in Vollezele waren nauwelijks leeggemaakt, toen ze alweer vol bleken te liggen met blikjes, zekeringen en verpakt vlees. Met andere woorden: dingen die er totaal niet thuishoren.

De grote containers zijn bestemd voor verwelkte bloemen of kapotte bloemstukken, afkomstig van de begraafplaats. Maar dat heeft dus niet iedereen zo begrepen. De gemeente overweegt nu maatregelen om deze vorm van sluikstorten aan voornamelijk de begraafplaatsen in Galmaarden en Vollezele tegen te gaan.





De bewuste begraafplaatsen liggen langs straten waar maar weinig verkeer komt - in Vollezele is het zelfs een doodlopende straat. En dat maakt het natuurlijk gemakkelijk om ongezien afval in de containers te dumpen dat er niet thuishoort. In de containers in Vollezele bleken - kort nadat ze geledigd werden - alweer zekeringen, rottend vlees, een pot verf en meer van dat onfraais te liggen. "We hebben dit probleem al intern besproken voor de begraafplaats in Galmaarden en gaan nu bekijken wat we hier tegen kunnen doen", zegt eerste schepen Patrick Decat (CD&V). "De lokale politie heeft onlangs ook een mobiele camera gekocht die tegen dit soort misdrijven ingezet kan worden. Misschien is het een optie om die naar onze begraafplaatsen te halen." (MCT)





