Roger en Paula zijn gouden koppel 24 juli 2018

Roger Van Holder en Paula Desaeger uit Galmaarden hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens een boerenbal in Vollezele en werden verliefd. Ze trouwden en kregen twee zonen. Intussen is hun familie uitgebreid met vier kleinkinderen en een achterkleinkind. Roger werkte jarenlang bij het parket in Brussel, Paula was arbeidster in een fabriek. Roger was ook bijna twintig jaar lang voorzitter van de Vrijwillige Bloedgevers in Galmaarden.





(MCT)