Roemeen steelt drie bankkaarten 03 juli 2018

Een Roemeense dertiger is veroordeeld tot twintig maanden cel voor zes diefstallen van bankkaarten. De man ging , samen met een kompaan die tot op heden niet geïdentificeerd kon worden, steeds op dezelfde manier te werk. Hij observeerde een vrouwelijke klant in een supermarkt. Wanneer die haar handtas even achterliet in haar winkelkarretje -al dan niet afgeleid door zijn hulpje- ging hij vingervlug aan de haal met haar portefeuille. Vervolgens verlieten de twee meteen de winkel. In totaal sloeg de man zeker zes keer toe. Met de opbrengsten kocht hij in Ninove een iPhone. Uiteindelijk kon hij op 9 december op heterdaad betrapt worden. De man bleek op een dag zowel in Lennik, Gooik als Galmaarden mensen bestolen te hebben. (WHW)