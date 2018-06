Rode Duivels-superfan woont in Edingsesteenweg 06 juni 2018

02u32 0 Galmaarden Aan de gevel prijken zeventien Belgische vlaggen, binnen zijn de muren bekleed met rode spelerstruitjes en andere gadgets. Het is duidelijk: Hemeri de Mil (61) is superfan van de Rode Duivels.

Al sinds de jaren '80 is de Mil een trouwe fan van onze nationale ploeg. "Hoe het dertig jaar geleden begonnen is, weet ik eigenlijk niet meer", zegt hij.





Door de jaren heen kocht Hemeri tal van gadgets: vlagjes, glazen, truitjes,... Zijn verzameling is gigantisch. "Ik heb alle glazen van de Rode Duivels, ook de nieuwe, ook al vind ik ze niet zo mooi."





17 vlaggen

Met het wereldkampioenschap in aantocht is hij in gang geschoten om zijn woning uit te dossen. Aan de gevel hangen maar liefst 17 vlaggen te wapperen. "Zo ziet tenminste iedereen dat hier een Duivels-fan woont", lacht hij.





Maar ook zijn woonkamer kleurt rood. "Ik koop ieder jaar wat extra gadgets aan dus wordt het iedere keer wat drukker en wat roder in mijn huis", aldus Hemeri.





De WK-wedstrijden van de Duivels bekijkt hij met vrienden op café.





(MCT)