Riding Club Belgium in Vollezeelse velden Marc Colpaert

08 januari 2019

10u29 2

De Riding Club Belguim vzw uit Brugge zakte af naar de mooie velden van Vollezele voor hun tiende jachtrit van het seizoen. Deze vzw verenigt een aantal ruiters die als gemeenschappelijke passie het cross-country rijden of jachtrijden als tak van de paardensport delen. En dus kwamen ze op zondagnamiddag naar het centrum van Vollezele voor hun tiende jachtrit. “Je moet het woord ‘jachtrit’ met een korreltje zout nemen, want jagen doen ze niet echt. Wel trekken ze met een twintigtal paarden en enkele koetsen door het mooie landschap van Vollezele. Blijkbaar is het bij ons nog mooier dan in Brugge”, vertelde Ann De Beuf uit Vollezele. Enkele plaatselijke ruiters Tinne en broer Stef Van Vooren waren ook van de partij met enkele Belgische trekpaarden. MCT

Meer over Vollezele

sport

Brugge

sportdiscipline