Rennersvoorstelling van de Jonge Rakkers 16 februari 2018

In zaal Willem Tell in Tollembeek organiseerde wielerclub de Jonge Rakkers Vollezele haar rennersvoorstelling. In totaal kwam een dertigtal wielrenners naar de zaal Willem Tell. "Het is voor onze ploeg niet evident om leden te winnen, want wij zitten hier pal naast de taalgrens en aan de andere kant is Oost-Vlaanderen. Toch zijn we erin geslaagd om meer dan 30 sportievelingen, van miniemen tot masters bij elkaar te brengen", legt bestuurslid Eric Dero uit.





(MCT)