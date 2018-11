Project asbaktegel krijgt een vervolg Marc Colpaert

05 november 2018

De gemeente Galmaarden is van plan om naar de toekomst toe nog extra peuken- of asbaktegels te plaatsen op hun grondgebied. Als proef werden op verschillende plaatsen peukentegels in de grond geplaatst. Vandaag staan er al enkele ter hoogte van de zaal Willem Tell en aan enkele drukke plaatsen, zoals sommige cafés. Na de proefperiode werd vastgesteld dat deze tegels voldoen aan de verwachtingen en dat de meeste mensen het een goede zaak vinden. “ Wij weten nu dat deze asbaktegels die in de grond geplaatst worden positief onthaald werden. Hiermee komen er minder sigarettenpeuken op de straat terecht. We denken er dan ook sterk aan om ook op tal van andere plaatsen, zoals alle cafés op ons grondgebied, zo een asbaktegel te laten plaatsen”, aldus schepen Patrick Decat(CD&V) bevoegd voor het milieu. Indien het schepencollege achter dit idee staat zullen de tegels in de loop van volgend jaar geplaatst worden. MCT